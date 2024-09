GROSSETO – Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Grosseto. L’incidente è avvenuto tra via Sauro e via Statonia.

Lo scontro, avvenuto poco prima delle 13, ha congestionato il traffico visto anche l’orario di uscita dalle scuole.

Fortunatamente nonn ci sono stati feriti nell’incidente.