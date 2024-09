GROSSETO – Doppio open day per il beach tennis targato Uisp. Appuntamento mercoledì 18 e sabato 21 settembre nella tensostruttura di viale Europa per la presentazione dei corsi di beach tennis gestiti dalla scuola Bttc Coaching di Grosseto, in collaborazione con Beach Tennis Group e Uisp. Appuntamento mercoledì 18 settembre alle 17 e sabato 21 alle 10, sempre a Uisp Park. Per info segreteria Uisp, 0564417756, [email protected].