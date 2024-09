GROSSETO – Il questore di Grosseto Claudio Ciccimarra e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonello Sebastiano Arena, oggi pomeriggio, hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati in provincia in particolare per la Polizia di Stato il vicario del questore Francesco Bufalo e il dirigente della sezione Polizia stradale Lucia Adele Merli e per l’Arma dei Carabinieri il tenente colonnello Dario Praturlon e il capitano Federico Casini destinati rispettivamente al comando della Compagnia Carabinieri di Follonica e della Compagnia Carabinieri di Grosseto.