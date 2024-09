GROSSETO – Per la funzione pubblica Cgil Grosseto «quanto successo equivale a un passo avanti conquistato con caparbietà». La Asl sud est, con la delibera 904 di ieri (16 settembre), dopo il via libera della Regione Toscana, ha infatti autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di 95 infermieri. «Questo numero permette di andare ad aggredire seriamente i posti carenti per l’emergenza urgenza – dice Roberto Carletti, segretario generale Fp Cgil Grosseto -. Erano veramente a rischio i servizi essenziali».

«Se l’Asl assumesse tutto questo personale si darebbe più respiro al settore – prosegue Carletti – Ci sono troppe ferie e permessi negati, troppi salti di riposo, e troppo ricorso al lavoro supplementare in straordinario e prestazioni aggiuntive. I lavoratori hanno bisogno anche di poter vivere».

Questo primo successo apre anche alla possibilità di bandi di mobilità interna. «Questo numero di assunzioni dovrà permettere di dare risposta alle tante richieste di chi vuole avvicinarsi al proprio domicilio – precisa Carletti – al tavolo del 26 settembre previsto con l’azienda chiederemo alla Asl di attivarsi con bandi di mobilità interna e di manifestazione di interesse così come già fatto con l’emergenza urgenza».

«Ora servirà aggredire anche le altre gravi carenze di personale. La delibera è un primo passo di un cammino che deve proseguire. Un cammino che necessita di ulteriori provvedimenti per le altre figure professionali: dai tecnici sanitari, agli Oss, a tutti gli operatori che occorrono per un sistema sanitario di qualità».