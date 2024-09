GROSSETO – Debutto a due facce per gli Juniores nazionali maremmani, impegnati nella prima di campionato del girone F. Sconfitta di misura per gli Under 19 del Follonica Gavorrano allenati da Daniele Pagliarini, che cedono 0-1 alla Pistoiese, nonostante la prestazione più che buona. Decisiva la rete di Catocci appena al 6′, mentre i tentativi dei maremmani non hanno avuto altrettanto buon esito.

“I ragazzi hanno giocato una partita eccezionale, purtroppo siamo stati penalizzati da un gol arrivato da un tiro-cross che è stato deviato ed è finito alle spalle di Uccelletti. I ragazzi hanno ben interpretato la gara, proprio come avevamo chiesto loro di fare. Cercando di essere aggressivi, concentrati e propositivi, concedendo poco agli avversari e costruendo una mole di gioco importante. Purtroppo il risultato non è dalla nostra parte, ma siamo molto contenti di come abbiamo giocato e della prestazione che abbiamo condotto per tutta la partita”.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Simoncini, Picci, Miccoli, Cozzatelli, Pimpinelli, Di Cola, Mancinelli, Pallini, Piazza, Chinellato. A disposizione: Agafitei, Stefanini, Chtimi, Masi, Ghirlandini, Marcatili, Camara, Giannoni. All. Pagliarini.

PISTOIESE: Lo Piano, Bolognini, Innocenti P., Innocenti M., Campagni, Palumbo, Pezzotta, Baragli, Cassisa, Paci, Califano. A disposizione: Tognerelli, Antici, Catocci, Bottai, Vannacci, Anyanwu, Lorenzi, Vannini, Montefusco. All. Agostiniani.

MARCATORI: 6′ Catocci.

Sorridono invece gli Juniores del Grosseto, che si impongono per 3-2 sui coetanei del Livorno. Gli equilibri si spezzano al 37′ con la massima punizione insaccata da Mori, mentre a inizio ripresa Bertocchi firma il raddoppio biancorosso. Colpo di reni dei labronici fra il 15′ e il 18′ con le reti di Romani e del nuovo entrato Di Lorenzo, ma nel finale Vettori riporta i torellini definitivamente in vantaggio.

GROSSETO: Massellucci, Mori, Canu, Bojinov (27′ st Colledan), Mussio, Nardi, Violante, Criscuolo, Turbanti (37′ st Tosi), Vettori, Bertocchi (44′ st Amoroso). A disposizione: Fantoni, Bindi, Tiberi, Stefani, Trillocco, Morello. All. Terracciano.

LIVORNO: Castaldi, Sommatini, Giuntini, Biondi, Marcovina, Romani (28′ st Rovini), El Ouardi (12′ st Chicca), Arigoni (1′ st Cecere), Palma (37′ st Acquas), Sannino, Angelotti (1′ st Di Lorenzo). A disposizione: Lemmi, Cannarsa, Ndyaie, Puicea. All. Pratesi.

ARBITRO: Grigoriadis di Siena; assistenti Belli di Siena e Montagnani di Piombino.

MARCATORI: 37′ (rig.) Mori, 5′ st Bertocchi, 15′ st Romani, 18′ st Di Lorenzo, 4′ st Vettori.