GROSSETO – Una fuga precipitosa dal luogo dell’incidente, un inseguimento che, da via Monte Rosa, è terminato in via Puglie, dove l’auto è stata fermata.

Una donna alla guida di un’auto è rimasta coinvolta questa sera in un incidente con altre due vetture, una in movimento e una parcheggiata.

Dopo l’incidente, però, invece di fermarsi per accertare non ci fossero feriti e fare il Cid, l’auto è fuggita dal luogo dello scontro, via Monte Rosa a Grosseto.

La sua fuga per le vie della città è terminata in via Puglie, dove gli uomini della Polizia municipale di Grosseto sono riusciti a bloccarla.