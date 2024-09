FOLLONICA – In occasione della “15°Th Year Celebration Of The Foundation 05”, l’associazione Selecao Sacerdoti Calcio Associazione ONLUS no profit internazionale tornerà in Maremma, in collaborazione con la Soccer Cage Follonica, per organizzare il 20 e 21 settembre il Footgolf on the Beach in Tour, vicino all’arenile Play Arena Alessio Galgani e l’arenile tra il Bagno Aloha e il Pietraia, nella città del golfo.

La manifestazione è a scopo benefico per raccogliere fondi a favore della Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana e sarà patrocinata dal Comune di Follonica. “Eventi di questo tipo – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani – si allineano al modo di questa amministrazione di concepire strategie di sviluppo delle politiche giovanili che forniscano, inoltre, un fondamentale contributo alla promozione sportiva e una sensibilizzazione a tematiche sociali”.

Questo il programma. Venerdì 20 alle 17 al Giardino del Casello Idraulico si terrà la presentazione del libro di Luca Galtieri, volto noto del TG satirico “Striscia la Notizia”; alle 21 avrà luogo la cena di gala al ristorante Nonna Nina presso il Villaggio Maresì, con personaggi del mondo sportivo e televisivo, di cui una parte del ricavato andrà alla Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana. Il costo della cena è di euro 35,00.

Sabato 21 dalle 15 inizieranno le gare di footgolf in spiaggia. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi allo stabilimento balneare Aloha Beach; il costo di partecipazione è di euro 10.00. Anche in questo caso, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC Comitato Regione Toscana.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni per partecipare alle iniziative delle due giornate, è possibile rivolgersi a Moreno 338 2993443 o Alessio 366 3008782.