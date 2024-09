BAGNO DI GAVORRANO – Follonica Gavorrano e Livorno, atto secondo. Domani mercoledì alle 15, allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, i biancorossoblù sfideranno gli amaranto di Paolo Indiani, reduci dalla vittoria in rimonta contro lo Sporting Trestina per 2-1. Per il gruppo di mister Marco Masi è invece arrivato il pareggio a reti bianche di Terranuova Bracciolini, con il portiere di casa grande protagonista ai fini del risultato.

Quello che doveva essere il primo atto del campionato per entrambe – e che di fatto sarà il secondo in un tour de force con 3 partite nell’arco di due domeniche – arriva quindi in un momento già denso di appuntamenti. “Mercoledì ci sarà il Livorno e poi la Sangiovannese, da non avere ancora ritmo per il campionato ci ritroviamo in sette giorni a fare tre partite, non sarà semplice da gestire”, ha detto mister Masi.

Lo scorso anno Follonica Gavorrano e Livorno si sono incontrate tre volte. L’ultima nella vittoriosa sfida di ritorno in campionato nel mese di marzo, con il successo dei biancorossoblù per 1-0 arrivato grazie al gol di Ampollini nel primo tempo. Le altre due gare erano state giocate a novembre: prima il pareggio visto nella gara di andata di campionato terminata sull’1-1 in un ventoso Armando Picchi. In quel caso a fare la differenza per il punteggio finale erano stati lo spettacolare gol in acrobazia di Pino e il dubbio rigore concesso al Livorno subito dopo, segnato da Cori. Ma soprattutto il vento, che aveva fatto rischiare di rinviare la gara poi regolarmente disputata.

Poi la vittoria a tavolino per 3-0 agli ottavi di Coppa Italia al Malservisi-Matteini, a causa dello schieramento da parte del Livorno di un giocatore squalificato, dopo che il match si era chiuso con un vano 0-2 per gli ospiti. Nella stagione precedente era arrivato il pareggio per 1-1 a Livorno e la sconfitta per 1-2 al Malservisi-Matteini.

I precedenti due appuntamenti erano avvenuti nel girone A della Serie C nella stagione 2017/18, con le due vittorie del Livorno per 2-1 al Picchi e per 2-4 tra le mura amiche.

In campo per gli amaranto ci sarà un fresco ex di giornata, l’attaccante Vieri Regoli, che in biancorossoblù nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 gol in campionato e 3 in coppa. Nel Livorno gioca inoltre Matteo Frati, al Gavorrano dal luglio 2015 al dicembre 2016. Da segnalare anche il recente arrivo dell’attaccante Federico Dionisi, che in carriera ha anche realizzato 10 gol in Serie A in 45 presenze, oltre a 118 gol in Serie B.

Tecnico del Livorno è inoltre Paolo Indiani, che a Gavorrano ha allenato dall’ottobre del 2019 al giugno del 2020.

Ordinanze viabilità e alcolici

Cambi alla viabilità e agli accessi in occasione della partita contro il Livorno, in programma mercoledì 18 settembre alle 15. Per il match sono state diramate dal Comune alcune disposizioni per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, disponibili sul sito istituzionale dell’ente, per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico.

In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza Pertini e via Finetti (tratto finale) l’istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Livorno. Piscina – via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Livorno. Via F.lli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi del Livorno diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio piscina) e in piazza del Parco, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento.

Per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 9 alle 18 di mercoledì 18 settembre che vieta la somministrazione, la vendita, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo, oltre al divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita tra Us Follonica Gavorrano e Livorno.

Sarà dunque vietata la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione; il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori; il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità; il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcooliche che all’origine abbiano un contenuto alcolico.