GROSSETO – Forse pensavano alla cena di stasera quando sono andati al supermercato. Questa volta però hanno fatto la spesa, comprando pane, formaggio e altri prodotti, e poi sono usciti senza pagare.

Si tratta di quattro persone, tutte italiane, che grazie ai sistemi anti-taccheggio di Conad sono stati immediatamente individuati.

«I sofisticatissimi sistemi anti taccheggio – spiegano dal supermercato Conad di via Clodia a Grosseto – che Conad installa in tutte le proprie attività hanno immediatamente colto la “dimenticanza” ed i 4 sono stati immediatamente fermati e, come vuole la proceduta, sono stati immediatamente denunciati alla pubblica autorità».

«Purtroppo questi casi, nonostante gli innumerevoli avvertimenti che da anni stiamo pubblicizzando anche sugli organi di stampa, continuano ad accadere. Ci troviamo costretti a procedere ogni volta con denuncia così da poter contenere i prezzi per i clienti onesti».