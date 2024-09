TALAMONE – Una gran bella giornata di sport e solidarietà che si è riflessa nello sguardo e nelle espressioni felici dei concorrenti del sedicesimo campionato italiano di pesca sportiva per diversamente abili, svoltosi a Talamone sabato e domenica scorsi, ed organizzato come sempre dalla Fipsas Toscana Grosseto guidata dal fiduciario Giampaolo Ricci e dal Circolo Nautico Talamone del presidente Riccardo Paolini. “Una giornata di inclusione in cui anche il mondo dell’imprenditoria locale, parte integrante di una comunità, deve guardare con rispetto e con collaborazione – ha detto in occasione delle premiazioni Gianni Miscera, amministratore della ditta Solbat di Scarlino che ha sponsorizzato l’evento – dando il suo contributo alla gioia di chi desidera comunque praticare una disciplina sportiva”.

Una serie di gare, svoltesi grazie alla preziosa collaborazione della Guardia Costiera di Talamone e dell’ufficio Demanio del Comune di Orbetello, che sono cominciate sabato mattina sulla diga foranea del porto garibaldino, sul lato interno, dove i concorrenti ed i loro tutor si sono radunati per la prova di canna da riva, ossia quella con la canna da fermo ed il galleggiante alla bolognese. Non appena finita quella, appena il tempo di spostarsi che è iniziata la prova di surf casting sulla spiaggia della Giannella dove, nonostante il mare mosso, sono uscite varie prede con dodici catture per il vincitore. Infine la gara clou alla domenica mattina, quando i dodici concorrenti sono stati imbarcati sulle barche del locale Circolo Nautico, tramite la gru apposita esistente sul molo centrale di Talamone. Condotti nella baia per le operazioni di pesca, sono ritornati dopo tre ore per la pesa e le premiazioni.

I risultati. Classifica della gara da natante: 1) Fabio Coscia (Asd Lenza Orvietana) con 2240; 2) Sebastiano Meloni (Asd Lenza Orvietana) con 975; 3) Luigi Perla (Asd canna da riva Tubertini) con 780; 4) Giovanni Bottazzi (Club Pesca Sport Salso-Tubertini) con 725. Classifica della gara con la canna da riva: 1) Giovanni Bottazzi (Club Pesca Sport Salso-Tubertini) con 1215; 2) Fabio Coscia (Asd Lenza Orvietana) con 960; 3) Alfredo Granaglia (Asd pescatori padovani – Tubertini) con 665; 4) Luigi Perla (Asd canna da riva Tubertini) con 612. Classifica gara di surf casting: 1) Giovanni Bottazzi (Club Pesca Sport Salso-Tubertini) con 12; 2) Marco Capitoni (Cps San Rocco) con 9; 3) Annunziata Fortunati (Asd Tridente) con 5; 4) Maurizio Dori (Danfisherman Asd) con 3.