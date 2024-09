FOLLONICA – Stamani il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore all’istruzione Stefania Turini hanno presenziato al primo giorno di scuola presso gli istituti comprensivi 1 e “Leopoldo II di Lorena” e hanno salutato le alunne e gli alunni.

“Care ragazze e cari ragazzi, vi auguro buon anno scolastico. Che sia l’occasione per crescere, per imparare e anche per condividere momenti indimenticabili”.

“Oggi state costruendo il vostro futuro – afferma il sindaco Buoncristiani – e anche quello della vostra splendida città. Lo stesso augurio, di proficuo anno scolastico, lo rivolgo a tutto il personale degli istituti: ognuno di voi rappresenta la scuola! In bocca al lupo quindi alle famiglie, le prime a rapportarsi e a collaborare con l’istituzione scolastica”.