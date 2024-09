GROSSETO – Si è conclusa un’altra edizione di successo di “Mare per tutti”, il progetto sociale promosso dall’Amministrazione comunale, giunto alla ventiseiesima edizione.

“Con ben 158 soggiorni gratuiti offerti dai bagnetti della costa, l’edizione 2024 si conferma un appuntamento atteso e gradito oltre a posizionare Grosseto tra le mete estive più inclusive – dichiarano dal Comune -. Nel dettaglio, 36 domande sono pervenute nel mese di giugno, 47 nel mese di luglio, 54 nel mese di agosto e 22 nel mese di settembre. Dei numeri sostanziosi che evidenziano quanto ormai il progetto sia radicato all’interno del tessuto sociale grossetano e non solo, numerose richieste di prenotazione sono arrivate anche da turisti che hanno scoperto questa iniziativa. Una sentita partecipazione anche da parte degli stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto, che quest’anno si attesta a 26 tra quelli di Marina e di Principina”.

“Siamo felici – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – di vedere come, anno dopo anno, “Mare per tutti” continui a crescere e a coinvolgere sempre più persone. Questo progetto rappresenta per noi un esempio concreto di inclusione e accessibilità, valori fondamentali per la nostra amministrazione. Un sentito ringraziamento va agli stabilimenti balneari che, con grande sensibilità, continuano a dare il loro contributo anno dopo anno. Il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno usufruito dell’iniziativa, nella speranza che abbiano potuto vivere momenti di serenità e benessere. Continueremo a lavorare affinché “Mare per tutti” cresca ancora e possa essere sempre più un punto di riferimento per le altre città”.

“Grazie alla collaborazione – aggiungono l’assessore al Turismo Riccardo Megale e l’assessore al Demanio Marittimo Bruno Ceccherini – tra enti locali, stabilimenti balneari e volontari, possiamo offrire un’opportunità preziosa a chi altrimenti non potrebbe vivere pienamente il nostro splendido litorale. È motivo di grande soddisfazione vedere che l’iniziativa è apprezzata non solo dai nostri cittadini, ma anche da chi visita il nostro territorio”.