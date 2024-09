GROSSETO – Riprende la fase finale della stagione agonistica per l’atletica leggera nazionale e subito i lanciatori grossetani dominano ad alto livello. L’impresa più notevole è opera del martellista Lorenzo Bigazzi, che nella finale oro nazionale under 23 a Rieti domina la gara del lancio del martello ottenendo il suo nuovo primato personale con 60,45. Il grossetano della Libertas Livorno si porta in testa già al primo lancio e al secondo ottiene il suo primato, inanellando poi altri lanci vicino alla linea dei 60 metri. Dominata la gara, mai in discussione, e risultato di prestigio per un atleta che non era annunciato al massimo della forma, ma ha saputo sopperire con una grande prova di agonismo.

Da Siena risponde Mattia Bartolini (nella foto d’archivio), che si aggiudica il titolo toscano allievi del disco con un ottimo 54,68 mt che è una delle sue migliori prestazioni. Altri due lanci ancillari sui 53 mt e un distacco al secondo classificato di 18 mt, che testimoniano la caratura di questo atleta finalista agli europei di categoria.

Della partita erano anche Matteo di Vivona e Gabriele Fallani giunti quinto e sesto con 26,42 mt e 26,14 mt.

Sabato a Firenze altra buona prova di Giulia Bartaletti che era arrivata sul gradino più basso del podio nel disco con 24,04 mt cadetti. Tredicesima Stipa Sofia.

Il tecnico Francesco Angius rimarca la soddisfazione per questi risultati e si appresta a preparare Bigazzi e Bartaletti per gli impegni del prossimo fine settimana, rispettivamente a Modena e Grosseto.