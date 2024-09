MAGLIANO IN TOSCANA – L’amministrazione comunale di Magliano in Toscana esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di don Isacco Pezzotta, parroco di Magliano, che si è spento oggi, lunedì 16 settembre, all’età di 92 anni.

“Don Isacco è stato un punto di riferimento importantissimo per la nostra comunità – dice il sindaco Gabriele Fusini -. Attivo in molti ambiti, è riuscito a fare della sua parrocchia un centro di aggregazione e incontro. Con il suo spirito e le sue idee, ha saputo coinvolgere i bambini e i ragazzi, dando anche risposte ai bisogni delle famiglie che hanno trovato, nelle iniziative promosse da don Isacco, un sostegno importante. Per questo, la sua scomparsa ci rattrista profondamente, ma siamo certi che il sentimento di unione e collaborazione che ha incentivato, rimarrà forte nei maglianesi. Faccio quindi, a nome di tutta la giunta e dell’amministrazione comunale, le nostre più sentite condoglianze ai familiari”.

Le esequie di don Isacco si terranno nei prossimi giorni. Il sindaco Gabriele Fusini ha firmato un’ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino. Bandiera a mezz’asta sul Municipio fino al giorno delle esequie.