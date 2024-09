MANCIANO – Ventimila euro a disposizione delle società sportive mancianesi. Il Comune di Manciano apre la possibilità di presentare domande per la concessione di contributi finanziari a sostegno di attività sportive.

L’iniziativa è rivolta a progetti e programmi sportivi che promuovano l’attività giovanile e che incentivino la partecipazione degli anziani, con particolare attenzione a corsi di formazione per operatori sportivi, valorizzazione degli impianti sportivi comunali e organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo. Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni nazionali e fondazioni che operano senza scopo di lucro e che organizzano attività nel territorio comunale. Il Comune ha stanziato 20mila euro per l’assegnazione dei contributi, i quali copriranno fino al 50% delle spese complessive dei progetti ammessi.

«Lo scorso anno – spiega il consigliere comunale con delega allo Sport, Matteo Bartolini – la cifra stanziata era 5mila euro: abbiamo voluto aumentare il fondo a disposizione per dare un sostegno ancora maggiore alle associazioni sportive del territorio. Il loro impegno per la nostra comunità è di grande rilievo: non solo si occupano della formazione e della crescita dei bambini e dei ragazzi, ma grazie a queste associazioni il Comune di Manciano è presente in gare sportive di alto livello, anche mondiali, con bravissimi atleti che portano in alto il nome del nostro territorio».

Le domande, che saranno valutate dalla giunta comunale, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro venerdì 4 ottobre 2024 alle 12, tramite pec ([email protected]), raccomandata A/r o consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Manciano. L’avviso è online sul sito dell’ente (www.comune.manciano.gr.it).