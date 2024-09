GROSSETO – Mentre le grandi città la fanno da padrone, Grosseto è 26esima. Nonostante il dato complessivo sulla criminalità sia positivo, altri, specifici su alcuni tipi di denunce hanno tutt’altra tendenza.

Sono 106 i capoluoghi sondati dalla classifica de Il Sole 24 Ore, calibrata sui dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. A essere analizzato è l’indice della criminalità di ogni provincia, che comprende il numero totale di reati, furti e rapine. Un indice che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente (2023) in rapporto alla popolazione residente.

Guidano la classifica Milano, Roma e Firenze (rispettivamente primo, secondo e terzo posto), sopra Grosseto, le province di Siracusa (25esima), Catania (24esima) e Foggia (23esima). Immediatamente sotto, con meno denunce, Lucca (27esima) Piacenza (28esima) e La Spezia (29esima).

Classifica contro numeri reali. Raddoppiano i tentati omicidi, le denunce per omicidi colposi e salgono le violenze sessuali.

Il dato generale che riguarda il numero delle denunce nella provincia di Grosseto è tutto sommato positivo. La media di denunce su 100mila abitanti si assesta su 3.784,7.

Le denunce totali risultano 8186 e rispetto alla classifica 2023 (che riguarda quindi l’anno 2022) sono 526 in meno. La provincia, infatti, sembra essere scesa di 8 posizioni nella classifica generale.

Il dato positivo però nasconde alcune cifre collegate a reati che meritano sicuramente di essere osservate. La provincia di Grosseto sale dal 58° posto in classifica del 2023 al 12° del 2024, per quanto riguarda i tentati omicidi: 3 nella classifica 2023, e 6 in questa 2024.

Rispetto al ranking nazionale 2023 salgono anche le violenze sessuali. Dal 17° posto Grosseto sale al 12esimo. In numeri reali, parliamo di 29 denunce contro 32.

Si sale anche negli omicidi colposi, dalle 9 denunce del 2023 alle 11 della classifica 2024, dal 26° posto nazionale all’8° in un solo anno.

Andamento contrario, lo hanno invece altre denunce come quelle presentate per minacce. Mentre nella classifica 2023 Grosseto era 45esima con 267 denunce, in quella 2024 è 46esima 255 denunce. Così va anche per i danneggiamenti (dove Grosseto è 14esima a livello nazionale) che sono tra i reati più denunciati: 1238 nel 2023 contro 1198 nella classifica 2024.

Grosseto scende anche nella classifica dei furti, da 31°posto nazionale nel 2023 con 3089 reati denunciati, passa al 42° con 2817 denunce.

Scendono i numeri dello spaccio, ma Grosseto è sempre tra le prime 10

La voce “stupefacenti” nella classifica stilata da Il Sole 24 ore è composta da due voci: “produzione e traffico” e “spaccio”. Per questi reati le denunce totali in classifica 2023 erano 163, in questa 2024 risultano 146.

Il numero più alto riguarda di nuovo lo spaccio: 136 denunce a valere sulla classifica 2023 contro le 117 nella 2024. Grosseto passa così da un quarto posto a un settimo, ma rimane sempre nelle prime 10 province italiane in cui lo spaccio di stupefacenti è più denunciato e quindi, si presume, presente.

In provincia scendono anche i numeri delle rapine. 62 in totale nella classifica 2023 e 54 nella 2024. Anche se potrebbe preoccupare il numero delle denunce per le rapine in pubblica via: 31 nella classifica 2023 a 36 nella 2024.

Aumentano truffe e frodi informatiche. Seguono delitti informatici

Salgono però anche altri dati, come quelli delle denunce per truffe e frodi informatiche. Per la classifica 2023, in provincia di Grosseto, risultavano registrate 1321 denunce. Nel 2024, sono 1403. I numeri delle denunce di questo tipo però devono essere aumentati maggiormente in altre città italiane, perché anche se Grosseto vede un +82 denunce, non sale in classifica ma invece scende, dall’ottavo all’undicesimo posto.

Grosseto, al contrario, scala invece la classifica se parliamo delle denunce presentate per delitti informatici. Passa dall’undicesimo posto della classifica 2023 al quarto di questa 2024. Da 190 a 217 denunce.