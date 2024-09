GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Il Comune di Grosseto ha avviato un percorso di selezione per un tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco, che partirà a ottobre/novembre e avrà una durata di sei mesi, con possibilità di proroga nei limiti previsti dalla legge. Il tirocinio prevede un rimborso spese di 600 euro lordi al mese. scade 2 ottobre LINK

• Toscano Collezioni – prestigiosa azienda fondata nel 2019 dall’imprenditore Marco Berti ed operante nel settore manifatturiero di lusso – ricerca personale da immettere in organico per assunzioni e stage nel proprio stabilimento di Grosseto. Info a questo LINK

• Modulpanel Srl, azienda leader nel settore della Prefabbricazione, è alla ricerca di una impiegato/a amministrativo/contabile per svolgere le ordinarie attività di amministrazione. Per info LINK

• Azienda leader nel settore recupero crediti ricerca personale. La risorsa verrà inserita in una realtà presente sul territorio di Grosseto da oltre 30 anni. Nello specifico si occuperà di: phone collection, negoziazione e dilazione pagamenti, creazione report settimanali o mensili secondo le richieste delle committenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella riscossione e mediazione del recupero crediti, buona conoscenza pacchetto office, capacità di lavoro in team, Per appuntamento per colloquio conoscitivo e altre informazioni contattare dalle 08.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì il 0564.642400 LINK

• Opportunità di lavoro a Grosseto. L’Officina Gori Group di Grosseto cerca un addetto meccanico. [email protected] 335.5373059 LINK

• Axactor – Gruppo Multinazionale presente in sei mercati europei e che offre soluzioni di Debt Management a istituti bancari e finanziari, CERCA per la sede di Grosseto (GR) della C.R. SERVICE part of AXACTOR, leader nel settore della Gestione e Tutela del Credito e consolidata realtà lavorativa della Toscana, CONSULENTI PER LA TUTELA DEL CREDITO LINK

• I.P.A.T. snc, con sede ad Orbetello cerca un autista consegnatario munito di patente C con CQC. Per info contattare [email protected] oppure telefonare allo 0564.8655444 e chiedere di Paola. Si può inviare curriculum a [email protected] o su whatsApp al 3282826755. LINK

• Legambiente Festambiente APS cerca personale per la sede di Rispescia, in località Enaoli, una delle tre sedi nazionali di Legambiente e Polo nazionale dell’agroecologia dell’associazione. Le figure ricercate sono: laureandi o neolaureati (laurea triennale/magistrale) in materie socio-economiche e politico-sociali, in scienze della comunicazione, in materie agronomiche, in scienze forestali e agribusiness. LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Assistente alla vendita. consulente finanziario. aiuto cuoco di ristorante. cameriere di sala. Cantiniere (industria vinicola). manovale all’assemblaggio meccanico. Barista. cuoco di imprese per la ristorazione collettiva. cameriere di sala. aiuto cuoco di ristorante. esercente di pescheria. trasportatore (camionista). assistente sanitario. installatore di infissi. Badante. Infermiere. operatore sociosanitario (oss, ota). Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Commesso di negozio. meccanico riparatore d’auto. agente immobiliare. Lavapiatti. assistente alla vendita. Contabili. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. addetto alla raccolta di olive. Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali. posatore guaine. Idraulico. cameriere di ristorante. banconiere di tavola calda. consulente commerciale. Controllore viaggiante (ferrovie e tranvie). commesso di negozio. Muratori in pietra e mattoni. manovale edile. Infermiere. Facchino. autista privato. addetto alle pulizie negli uffici. Insegnanti di lingue. addetto alle pulizie negli uffici. Montatori di mobili. banconiere di bar. bracciante agricolo. Barista. aiuto cuoco di ristorante. Assicuratore. Camionista. operaio agricolo qualificato, raccolti misti. carpentiere edile. carpentiere edile. parrucchiere per signora. impiegato amministrativo. Domestico. tecnico commerciale. addetto alla manutenzione del verde. banconiere di bar. Operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Conduttori di trattori agricoli. Elettrauto. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. addetto alla pulizia delle camere. Tecnici del marketing. addetto alle pulizie negli uffici. Segretaria. operatore socioassistenziale (osa). commesso di vendita. ingegnere edile. Conduttori di trattori agricoli. Braccianti agricoli. Potatore. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetto alla contabilità generale. Conduttori di trattori agricoli. assistente alla vendita. responsabile dei servizi di prenotazione alberghiera. Meccanici e motoristi navali. Specialisti in risorse umane. Sviluppatore software. operatore recupero crediti. impiegato amministrativo. cameriere di sala. Tecnici della sicurezza sul lavoro. Educatori professionali. Addetti all’assistenza personale. educatore professionale. Ingegneri elettronici. assistente bagnanti. Ingegnere del software. cuoco capo partita. aiuto cameriere di ristorante. Barman. autista privato. cameriere di bar. cuoco capo partita. Receptionist. Lavapiatti. Facchino. massaggiatore estetico. addetto alla reception negli alberghi. factotum d’albergo. food and beverage manager. commesso di negozio. Estetista. governante ai piani. imprenditore o responsabile di piccolo albergo. Operatore alla lavanderia. Sommelier. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. cameriere di ristorante. disegnatore meccanico. Tecnici programmatori. Giardiniere. carpentiere in ferro. Giardiniere. Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. tecnico di cantiere edile. addetto al carico e scarico di merci. Infermiere. commesso di banco. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali.. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower: Grosseto_promoter settore dentistico. addetto officina elettromeccanica junior. Meccanico d’officina. Addetti/e banco macelleria – grosseto. Addetti/e banco gastronomia – grosseto. Addetti/e reparto supermercati. Addetti/e bar-cucina. Addetto/a vendite – settore vitivinicolo. Consulenti per l’orientamento professionale. Addetti/e alla ristorazione veloce – sala e cucina. Addetto/a alla progettazione e rendicontazione opere pubbliche. Macellaio. Addetto/a segreteria tecnica. Operatore/ operatrice contabilità e bilancio. Addetti/e reparto supermercati area ristoro bar/cucina. Operatore macchine cnc junior. Farmacista. Manager ristorazione – grosseto. Addetti/e reparto cassa e rifornimento supermercati. Frigorista con esperienza. Impiegato tecnico commerciale. Falegname – montatore infissi. Addetto/a banco pescheria. Addetta/o pescheria e market. Addetto/a amministrazione del personale. Ufficio amministrativo- contabile appartenente alle categorie protette – grosseto. Addetti/addette vendita appartenenti alle categorie protette (l.68/99) – grosseto. Montatore meccanico appartenente alle categorie protette – grosseto. Fresatore cnc. Tecnico manutentore pos. Addetti/e cassa e rifornimento scaffali. Autista consegnatario patente b. Magazziniere settore agroalimentare. Addetti/e reparto supermercati. aiuto cantiniere. Cameriere/i ai piani – zona manciano. Addetti/e reparto supermercati. Tecnico specializzato in caldaie e sistemi di climatizzazione. Addetto/a contabilita’. Sviluppatore sw. Magazziniere zona amiata. Manutentore azienda alimentare. operaio/a produzione alimentare. Infermiere/a professionale. Addetti/e supermercato orbetello pt 24h. Gastronomo supermercato orbetello. Accertatore siae. Addetti/e banchi, serviti, cassa, scaffali. .TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK, dove sarà possibile candidarsi. Oppure clicca sulla singola offerta per saperne di più.