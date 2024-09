GROSSETO – Primo giorno di scuola al Manetti Porciatti di Grosseto. Studenti e familiari hanno atteso la chiamata da parte dei colleghi tutor del quinto anno per accompagnarli in classe. Un’usanza che anche il nuovo dirigente scolastico, Angelo Costarella, ha voluto mantenere, incontrando i ragazzi nel piazzale antistante la sede del CAT, in via De Barberi, insieme alle collaboratrici, le professoresse Teresa Cimino e Maria Pia Betti e al professor Andrea Lelli, responsabile del plesso.

“Sappiamo che questo è un momento cruciale per i ragazzi e le ragazze. Uno snodo del loro percorso scolastico, ma anche di vita – ha aperto il professor Costarella -. Mi sono rivolto spiegando loro che il Polo, nella sua componente docente e non docente, sarà sempre a disposizione per aiutarli in questo delicato percorso formativo ed educativo. Naturalmente tale percorso deve essere aiutato dalla loro correttezza e impegno, elementi che non dovranno mai venire meno. Ho visto ragazzi e ragazze molto motivate e consapevoli e questo mi lascia ben sperare, tenuto conto delle difficoltà di una scuola tecnica in cui le materie scientifiche sono elementi prioritari”.

I nuovi studenti sono stati chiamati per classe dai diciotto tutor del triennio ed accompagnati nelle rispettive aule, dove, emozionati per la nuova esperienza, hanno seguito con curiosità e partecipazione i “colleghi” più esperti alla scoperta delle materie dell’indirizzo scelto, del Regolamento d’Istituto, dell’uso del registro elettronico e dell’importanza degli organismi collegiali, quali l’assemblea di classe.