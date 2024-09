BAGNO DI GAVORRANO – Termina a reti bianche l’esordio in campionato alla seconda giornata per il Follonica Gavorrano, che in casa del Terranuova Traiana non va oltre lo 0-0 nonostante la superiorità numerica per metà della seconda frazione e un tiro dal dischetto parato dal portiere di casa, vero protagonista della gara.

La prima frazione è comunque piuttosto equilibrata. Al primo minuto di gioco arriva il palo di Marini per il Terranuova Traiana, con la palla che termina poi in calcio d’angolo.

All’11’ Pino sfugge alla marcatura di un avversario, si porta al tiro con il sinistro ma non trova la porta nel suo tiro a incrociare.

Le due squadre nei primi 15 minuti non si risparmiano, cercando di impensierire le retroguardie avversarie alla ricerca del vantaggio.

Al 18′ Sacconi prova a intercettare in spaccata un calcio di punizione messo in mezzo in area biancorossoblù da Marini, Antonini sventa con un buon riflesso. Poi la palla termina sul fondo sulla deviazione di Bega. Sette minuti dopo risponde la formazione di Masi con il destro a giro di Kondaj, che viene però ribattuto dalla difesa di casa.

Al 37′ la parabola di Lo Sicco su calcio piazzato dalla trequarti termina direttamente tra le braccia del portiere del Terranuova Traiana. E sempre su punizione ci prova ancora Lo Sicco al 40′ dopo il tocco di Zini, la palla questa volta termina di poco alta sopra la traversa.

Dall’altra parte al 43′ Bega riceve palla al limite dell’area, ma invece di controllare prova a tirare al volo e spara sopra la traversa.

Nella ripresa la prima occasione è per i padroni di casa, che con Marini si portano al tiro dal vertice sinistro dell’area senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Antonini.

Risponde il Follonica Gavorrano al 6′ con Lo Sicco, che riceve da Souare e dal limite fa partire un sinistro di controbalzo che termina sul fondo.

Al 10′ Bega commette fallo in area ai danni di Pino. Lo stesso numero 9 biancorossoblù si presenta sul dischetto, ma Timperanza in tuffo sventa e il punteggio rimane invariato. Grande occasione sfumata per il Follonica Gavorrano dagli 11 metri.

Ancora Pino sfiora il gol al 18′: riceve palla e si smarca con un bellissimo controllo liberandosi di Cappelli, poi con il sinistro sfiora l’incrocio. Un minuto più tardi Zini di tacco impensierisce ancora Timperanza, che devia in angolo con un miracolo.

Al 22′ Pino si invola verso la porta e viene atterrato da Bega, l’arbitro estrae il rosso diretto. Sulla punizione Lo Sicco batte bene ma trova il palo esterno.

La ripresa è un monologo dei biancorossoblù, che spingono alla ricerca del vantaggio, cercando anche di sfruttare la superiorità numerica con i rivali in dieci.

Al 37′ Kondaj colpisce di testa e spedisce sopra la traversa di un soffio sulla punizione battuta da Lo Sicco dalla destra.

Miracolo allo scadere di Timperanza sul pericolosissimo colpo di testa di Kernezo su calcio d’angolo.

Nonostante i tentativi dei maremmani la palla non entra, con Timperanza che riesce a sventarne tutte le occasioni. Al termine dei 6′ di recupero concessi dall’arbitro termina così sullo 0-0 la gara tra Terranuova Traiana e Follonica Gavorrano, che già mercoledì alle 15 affronterà al Malservisi-Matteini, il Livorno per il recupero della prima giornata.

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Grieco (27′ st Tassi), Petrioli (13′ st Ricci), Bega, Cappelli, Cioce, Marini, Dini (27′ st Suplja), Oitana (24′ st Senzamici), Massai, Sacconi. A disposizione: Ermini, Castaldo, Cardo, Martini, Iaiunese. All. Becattini.

UsFG: Antonini, Morelli, Pignat (40′ st Marino), D’Agata, Pino, Zini (20′ st Kernezo), Souare (27′ st D’Este), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Morgantini. A disposizione: Romano, Cellai, Brunetti, Scartoni, Scartabelli, Cret. All. Masi.

ARBITRO: Leorsini di Terni; assistenti Mazza di Reggio Calabria e Di Carlantonio di Roma 2.

NOTE: Recuperi 1+6. Ammoniti Bega, Marini, Tatti. Espulsi Becattini al 10′ st per proteste (all. Terranuova Traiana) e Finocchi (direttore generale Terranuova Traiana). Espulso al 22′ st Bega per fallo da ultimo uomo.

“Nel primo tempo abbiamo sofferto sulle loro palle inattive – ha commentato il Mister Marco Masi – calciavano bene e andavano a saltare altrettanto bene. Nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una buona partita, creando tanto. Dispiace per il risultato. È anche la nostra prima vera partita in campionato, quindi ci sta avere un po’ di alternanza di rendimento, di fiducia e di letture durante la gara. Prendiamo il secondo tempo, che è stato buono, e ripartiamo da lì. Penso che Pino abbia fatto una grande prestazione, si è assunto la responsabilità di battere il rigore. Poi ci sta di sbagliare ed è stato bravo il portiere, non è un errore del nostro attaccante. Adesso mercoledì ci sarà il Livorno e poi la Sangiovannese, da non avere ancora ritmo per il campionato ci ritroviamo in sette giorni a fare tre partite, non sarà semplice da gestire. Intanto ne abbiamo fatta una, poi guarderemo le altre”.

“La prima partita di campionato è stata positiva – ha detto il presidente Paolo Balloni – ci sono mancati solo i tre punti ma abbiamo avuto tante occasioni soprattutto nella ripresa. Ce l’abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato in tutti i modi e bisogna dire che il bicchiere, nonostante il pareggio, è mezzo pieno. I ragazzi sono stati bravi, alla prima partita non è mai facile. Adesso affronteremo il Livorno, cercheremo di fare una bella partita al nostro esordio casalingo dopo quello avvenuto in Coppa Italia”.