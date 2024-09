GROSSETO – Con un finale entusiasmante, la staffetta numero 2 composta da Sara Pettini, Tiziano Rossi, Claudio Tondini e Mattia Sgambati si aggiudica l’attesa quindicesima edizione della Staffetta di Canapone, con il tempo di 1h2’32” (foto Malarby). A coprire il tracciato di 3 chilometri e 500 metri circa. Ventidue le squadre partite. La gara come sempre è stata organizzata dal Team del Marathon Bike e Avis Grosseto, in collaborazione della Uisp e patrocinata dal Comune e Provincia di Grosseto. La manifestazione, che doveva essere disputata il dodici di luglio, e rinviata per altro evento in piazza Dante, è partita alle 21 esatte, con il via dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi.

“Capovolgimenti incredibili – hanno commentato gli organizzatori – come spesso accade a questa staffetta diventata appuntamento fisso dell’estate grossetana e senza dubbio l’unica nel suo genere in Italia, visto il complicato sistema nelle composizioni delle squadre, che dà a tutti la possibilità di vincere ma nello stesso tempo di arrivare ultimi. Come detto ha vinto la compagine numero 2, dopo che al secondo cambio era diciassettesima e aveva 5 minuti e 34 secondi di distacco dalla prima staffetta, che ha cambiato in piazza. Questo è il bello di Canapone, imprevedibile sino all’ultimo respiro. Quattro staffettisti con Sara Pettini che ha cambiato sesta, Tiziano Rossi diciassettesimo, poi la stupefacente rimonta partita da Claudio Tondini che cambiava in quinta posizione. Poi il resto l’ha fatto Mattia Sgambati, che passava gli avversari a poco a poco per poi tagliare a braccia alzate il traguardo in una piazza Dante piena di gente”. Al secondo posto la squadra numero 12 composta dalla ultra maratoneta Valentina Spano, Nicola Grasso, Alessandro Angioloni e Daniele Moretti. Tempo finale per loro di 1h2’53”. Al terzo posto la compagine numero 8 formata da Paolo Santi, Moreno Orsini, Lisa Lambrecht e Marco Biagioni, che vinse la staffetta nel 2019, con il tempo di 1h3’08”.

Queste le altre squadre premiate: al quarto posto la numero 14 con Giancarlo Ammalati, Renato Goretti, Cristina Effalli, e Leonardo Aposti, quest’ultimo vincitore anno scorso. Tempo per loro di1h3’12”. Quinta la squadra numero 4 composta da Michele Lombardi, Micaela Brusa, Giovanni Infante e Guido Spargoli, in 1h3’27”. Alla sesta posizione si è piazzata la numero 10 con Roberto Bordino, Angelica Monestiroli, Ignazio Pecorino e Danilo Marianelli, 1h3’30”. La settima squadra, la 15, era composta da Antonella Ottobrino, Gian Luca Bisconti, Giovanni Formisano e Flavio Mataloni che hanno fermato il crono dopo 1h3’34”. Alla premiazione avvenuta in Piazza del Duomo di Grosseto, erano presenti il presidente provinciale Avis Carlo Sestini e vice presidente Cristina Borghi, quello comunale, Erminio Ercolani, il presidente Uisp Sergio Perugini e il vice presidente Massimo Ghizzani. Per la Banca Tema presente il direttore generale Fabio Becherini e per la Salus il dottor Fabio Bartalucci.