GROSSETO – Una classe ordinata. Tutti maschi, grembiule nero e fiocco al collo.

In piedi, sullo sfondo, appoggiata al muro pieno di cartelloni con le parole disegnate, come si usava un tempo, la maestra.

Una classe elementare, forse fine anni 50 inizio 60. anche perché nel 1963 le classi iniziarono ad essere miste e non divise per sesso.

La foto, recuperata da una nostra giornalista in un negozio dell’usato, in una scatola con immagini che venivano da uno studio fotografico dismesso, non si sa in quale comune della Maremma sia stata scattata.

Per questo chiediamo il vostro aiuto: vi riconoscete? Riconoscete l’insegnante o l’aula? Sapete che scuola era? In che anno è stata scattata.

