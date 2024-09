GROSSETO – Il ministro Valditara ha lanciato la sperimentazione dell’ausilio dell’IA in alcune classi (qualcuna anche in Toscana). Praticamente lo strumento che affiancherà il docente nella classe, dovrebbe aiutare lo stesso a formulare test e domande molto complesse in base a ciò che ha “appreso” dal modello classe. Quindi, in base ai dati elaborati, aiuterebbe gli studi personalizzati per ogni alunno, fornendo dati in tempo reale e consigli su come studiare e dove correggere eventuali lacune dello studente.

Lo strumento lo offre Google e si chiama “esercizi guidati”. Chiaramente ora tutti coloro che sono favorevoli a questa tecnologia, ricordano alcuni esperimenti fatti negli anni 80 negli Stati Uniti, in cui una classe fu guidata da molti assistenti (allora non virtuali) che personalizzarono lo studio di ogni alunno.

I risultati raggiunti furono eccellenti rispetto ad altre classi della stessa scuola guidate dal singolo docente e senza ausili esterni. In Italia questa sperimentazione non era stata mai attivata eppure sembra che i migliori medici, professionisti, ingegneri, architetti, siano proprio quelli della generazione di un unico docente in classe.

Ma torniamo all’aspetto tecnico. Quindi ci sarà bisogno sicuramente “sempre” dei dispositivi connessi e, ormai fare della “lettura” uno strumento obsoleto. Lettura che però ci ha portato avanti per millenni e ci ha fatto riflettere sulle cose che abbiamo scoperto.

Altre aziende prenderanno piede (vedi Microsoft, Amazon) e si allargherà a tutte le classi lo strumento. Ma, prima di usare questo fantastico strumento, ci siamo chiesti se gli alunni hanno voglia di studiare? È una domanda che dovrebbe apparire sulle lavagne quando si entra in classe. Mi raccomando: la scritta ben visibile.