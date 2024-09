GROSSETO – È caduto mentre si trovava in casa e si è ferito. Un anziano che abita nella zona di Barbamella a Grosseto è stato soccorso grazie all’intervento dei vigili del fuoco che insieme ai sanitari della Misericordia sono riusciti ad aprire il portone dell’appartamento e poi ad occuparsi dell’uomo (Foto: Mario Fontani).

Una volta soccorso in casa, l’uomo è stato poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Sul posto per la viabilità anche il supporto degli agenti della Polizia Municipale.

L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.