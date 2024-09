POTASSA – Brutto incidente pochi minuti fa sulla vecchia Aurelia tra Bagno di Gavorrano e Potassa, nel comune di Gavorrano.

Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi. Nell’impatto l’auto è andata distrutta. Per fortuna non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente.

(notizia in aggiornamento)