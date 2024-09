GROSSETO – Finisce con un 1-1 tutto maturato nella ripresa il duello fra Grosseto e Seravezza, in casa di quest’ultimo allo stadio “Buon Riposo”. Nella seconda di campionato i torelli si scontravano con un’altra formazione con tre punti ma le buone chance maturate non sono bastate a replicare il successo di sette giorni fa. Più chance offensive per gli ospiti almeno nella prima frazione di gioco. A metà ripresa equilibri spezzati dalla rete del bomber Marzierli, in campo dall’inizio; nel finale un fallo in area offre ai padroni di casa l’opportunità di rimediare dal dischetto, con Benedetti che firma il definitivo segno X.

Finale amaro per il team di Malotti, che vede staccarsi in vetta il solo Siena, che si è imposto di misura sul Montevarchi; pareggio anche per il Figline e per il Poggibonsi, in classifica sempre appaiati ai biancorossi (foto d’archivio di Paolo Orlando).

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti (34′ st Stabile), Paolieri, Greco (29′ st Lepri), Benedetti, Bellini (14′ st Coly), Salerno (25′ st Bartolini), Sforzi (14′ st Bocci), Menghi, Bedini, Sanzone. A disposizione: Borghini, Piccolo, Beconcini, Caddeo. All. Brando.

GROSSETO: Raffaelli, Frosali, Cretella, Guerrini, Macchi (14′ st Benucci), Sacchini (36′ st Aprili), Sabelli, Riccobono, Boiga (14′ st Grasso), Addiego Mobilio, Marzierli (37′ st Angeli). A disposizione: Pellegrini, Falasca, Fregoli, Bolcano, Senigagliesi. All. Meglio.

ARBITRO:Martini di Valdarno; assistentI Cucchiar di La Spezia e Conio di Genova.

MARCATORI: 24′ st Marzierli, 39′ st (rig.) Benedetti.

NOTE: Ammoniti Benedetti, Boiga, Benucci, Bocci. Recuperi 1+6.