GROSSETO – Con una rimonta dallo 0-3 al 5-3 nella sfida decisiva contro il Sarzana, il Circolo Pattinatori 1951 ha fatto suo il 2° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri, triangolare di apertura della nuova stagione di hockey pista, andato in scena venerdì sera sulla pista del centro sportivo di via Mercurio. E’ stato l’esordio della rosa a disposizione di mister Massimo Mariotti, che sono cresciuti nel corso della manifestazione, meritandosi di portare a casa il successo finale. Tra i nuovi acquisti in bella evidenza Francisco Barragan, presente in ogni parte del campo; bene anche Matias Sillero. Gabriel Cairo ha mostrato tanta volontà, ma ha bisogno di crescere.

Contro lo Scandiano del fratello Enrico, mister Massimo Mariotti si presenta in campo con Paghi, De Oro, Saavedra e Barragan, davanti a Fongaro. Il pallino del gioco è sempre stato in mano ai padroni di casa, ma il portiere Francia si è opposto a più riprese ai numerosi tentativi dei biancorossi, ma si è arreso a inizio ripresa (si è è giocato su quindici minuti a tempo) solo su tiro diretto di “Tonchi” De Oro. Una rete che gli emiliani sono riusciti a recuperare con un bel tiro ravvicinato di Deinite. Da segnalare i pali colpiti da Saavedra a 2’30 del primo tempo e da Sillero nella ripresa. I gol di Cabiddu e De Oro hanno dato il successo ai grossetani.

La terza partita del torneo, contro il Sarzana (vittorioso per 4-1 sullo Scandiano con una doppietta di Ortiz e reti di De Rinaldis e Mattugini) si apre con tripletta ligure nel giro di 147 secondi. Illuzzi, dopo appena 27″, va a contrastare Saavedra e la pallina finisce in rete. Il bomber ligure raddoppia poi un minuto dopo. Passano appena cinquanta secondi e Facundo Ortiz, servito da Illuzzi mette in rete il 3-0. Di De Oro il primo tiro, parato, del Circolo Pattinatori, pochi istanti dopo è invece il capitano Saavedra, in contropiede, a mettere in rete l’1-3. De Oro potrebbe accorciare ulteriormente al 6′ ma il portiere ferma il rigore. Il 2-3 arriva però all’8′ sul tiro di De Oro, deviato in reta da Saavedra. Sillero sfiora il pareggio su una bella incursione, mentre Corona ferma Barragan lanciato in contropiede. E proprio l’argentino completa la bella rimonta grossetana al 13′.

Il Circolo Pattinatori solleva il secondo Trofeo Mario Parri

Nella ripresa un vivace Grosseto mette la freccia con Barragan, dopo cinquanta secondi di gioco, dopo una combinazione con Saavedra. Il bomber del Cp, premiato alla fine come miglior giocatore del torneo, è scatenato e va vicino alla quarta rete. A 3’43 Fongaro sventa la punizione di prima di Ortiz, mentre Saavedra ha una buona opportunità al 13′. A cinquanta secondi in contropiede arriva anche il 5-3 di Saavedra che mette fine al match, tra gli applausi del numeroso pubblico. Presente alle premiazioni il presidente del consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti.

«Sono moderatamente soddisfatto del comportamento dei miei ragazzi – commenta l’allenatore del Circolo Pattinatori, Massimo Mariotti – Contro il Scandiano avevo chiesto di pressare, ma abbiamo trovato una formazione ben organizzata e i miei ragazzi hanno risentito dei carichi di lavoro di queste ultime settimane. Abbiamo creato diverse occasioni, ma è stato bravo il loro portiere Contro il Sarzana, dopo una partenza shock, ci siamo organizzati, abbiamo sistemato la difesa e siamo riusciti a mettere in piedi una gran bella partita, grazie alle reti di Pablo Saavedra e di Francisco Barragan, che si è subito inserito nei nostri meccanismi, meritando il successo contro un avversario che sarà tra i protagonisti assoluti della prossima stagione. La vittoria è sicuramente uno stimolo in più per il proseguimento della preparazione prima dell’esordio in A1».

Cp Grosseto-Roller Scandiano 3-2 (ai rigori)

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu, Giabbani. All. Massimo Mariotti.

SCANDIANO: Francia, Raveggi; Barbieri, Nicolò Busani, Herreri, Stefani, Roca Bouza, Montanari, Riccardo Busani, Deinite. All. Enrico Mariotti.

RETI: nel s.t. a 1’44 De Oro, 8’20 Deinite; Cabiddu, De Oro e Riccardo Busani ai rigori.

Circolo Pattinatori Grosseto-Sarzana 5-3

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu, Giabbani. All. Massimo Mariotti.

SARZANA: Corona, Venè; Lavagetti, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Illuzzi. All. Sergio Festa.

RETI: nel p.t. 0’27 Illuzzi, 1’35 Illuzzi, 2’27 Ortiz, 4’46 Saavedra, 7’18 Saavedra, 12’27 Barragan; nel s.t. a 0’50 Barragan, 14’10 Saavedra.

Il quadro dei risultati: Scandiano-Sarzana 1-4, Cp Grosseto-Scandiano 3-2 (d.r.), Cp Grosseto-Sarzana 5-3. Miglior giocatore (Trofeo Roberto Guerrini): Pablo Saavedra (Grosseto); migliori realizzatori (Trofeo Marco Mariotti): Facundo Ortiz (Sarzana) e Pablo Saavedra (Grosseto) 3.