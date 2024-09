SCARLINO – Michele Bianchi, vicesindaco con delega all’Istruzione, augura agli studenti scarlinesi un buon anno scolastico con una lettera.

«Carissimi ragazzi e ragazze, un nuovo anno scolastico è alle porte, e con esso un mondo carico di nuove avventure, scoperte e opportunità vi aspetta».

«Immaginatevi un po’ come esploratori alla ricerca di tesori nascosti: ogni lezione sarà una nuova mappa da scoprire, ogni libro un portale verso mondi fantastici. Ed io sono ancora una volta felice di augurarvi un ottimo nuovo inizio».

«Scarlino è una piccola comunità ricca di storia e bellezza, e voi siete il suo futuro. La scuola è il luogo dove coltivare la vostra curiosità, sviluppare le vostre capacità e prepararsi a diventare i cittadini di domani, cittadini attivi e responsabili. La scuola è una sorta di ponte che unisce più generazioni, ma è anche il luogo dove crescere come persone, dove imparare a conoscere se stessi e gli altri, dove sviluppare i propri valori e sentirsi parte della società».

«Partecipate alle attività del vostro paese, scoprite le sue tradizioni e contribuite a rendere la comunità scarlinese ancora migliore. Auguro a ciascuno di voi un anno scolastico ricco di soddisfazioni, di obiettivi raggiunti e di nuove amicizie. Vi invito a vivere con passione le attività scolastiche, extrascolastiche, e le iniziative culturali e sportive. Leggete tanto, coltivate la vostra immaginazione e soprattutto non abbiate paura di esprimere le vostre idee. La scuola è il luogo ideale per scoprire nuovi mondi e sviluppare la vostra creatività. Ricordatevi sempre di essere curiosi, di porre domande e di non aver paura di sbagliare, perché è proprio dagli errori che si impara di più».

«Ma ricordate anche l’importanza della collaborazione, del rispetto reciproco e delle regole. Lavorare insieme e in sinergia vi permetterà di raggiungere traguardi ancora più alti. Siate cittadini consapevoli e partecipi alla costruzione di una società più giusta e solidale. I vostri insegnanti e le vostre famiglie sono qui per guidarvi e sostenervi in questo percorso, e l’Amministrazione comunale è al vostro fianco per garantirvi un ambiente scolastico sempre migliore e accogliente. Ognuno di voi è una parte fondamentale della nostra comunità scolastica. Crediamo in un ambiente inclusivo dove tutti possano sentirsi valorizzati e rispettati, indipendentemente dalle loro origini, abilità o interessi».

«Sappiamo che l’anno scolastico può presentare delle sfide, ma siamo qui per supportarvi in ogni momento. Non abbiate paura di chiedere aiuto, insieme troveremo le soluzioni migliori. In bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico e rendetelo speciale con il vostro entusiasmo e la vostra voglia di accettare la sfida di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Con affetto, Michele Bianchi».