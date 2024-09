GROSSETO – Secondo round di campionato per il Grosseto, pronto a incrociare i tacchetti con il Seravezza in terra lucchese (foto d’archivio di Paolo Orlando). Gara da gestire al meglio per i biancorossi: entrambe le sfidanti sono a tre punti grazie ad una convincente vittoria e ripetersi significherebbe spianarsi la strada per il primato in classifica. Niente conferenza stampa nel prepartita dei maremmani; in vece di una dichiarazione di mister Malotti, ancora squalificato, un post sulla pagina web della società: “In vista della trasferta di Seravezza, ecco le ultime novità sulle condizioni della squadra. Una notizia importante riguarda Sanyang, che venerdì si sottoporrà a un intervento di artroscopia per la pulizia del ginocchio. L’intervento, effettuato dal dottor De Angelis a Cattolica, è fondamentale per risolvere i problemi fisici del giocatore. I tempi di recupero saranno valutati solo dopo l’operazione, ma ci si aspetta un ritorno in campo il prima possibile.

Barlettani assente per motivi personali. Buone notizie per quanto riguarda Cela che rientrerà in gruppo a partire da martedì mentre proseguono le cure e la rieducazione di Nunziati. Per il resto della squadra, tutti i giocatori sono a disposizione di mister Malotti, incluso Marzierli, pronto a dare il massimo per la squadra”.

Questi i convocati Massellucci, Pellegrini, Raffaelli, Angeli, Bolcano, Cretella, Falasca Frosali, Grasso, Guerrini, Macchi, Aprili, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono, Senigagliesi. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 all Stadio Comunale “Buon Riposo” a Seravezza.

Il programma e gli arbitri della 2a giornata del girone E:

Flaminia Civitacastellana-Figline (Battistini di Lanciano)

Ghiviborgo Vds-San Donato Tavarnelle (Barbetti di Arezzo)

Livorno-Sporting Trestina (Giannì di Reggio Emilia)

Orvietana-Ostia Mare Lido (Moretti di Cesena)

Poggibonsi-Fezzanese (Iorfida di Collegno)

Sangiovannese-Fulgens Foligno (Vigo di Lodi)

Seravezza Pozzi-Grosseto (Martini di Valdarno)

Siena-Aquila Montevarchi (Iacopetti di Pistoia)

Terranuova Traiana-Follonica Gavorrano (Leorsini di Terni)

La classifica: Ostia Mare, Grosseto, Seravezza, Fulgens Foligno, Figline, Poggibonsi, Siena 3 punti; Aquila Montevarchi, Flaminia Civitacastellana 1; Follonica Gavorrano*, Livorno*, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Sporting Club Triestina, Terranova Traiana, Fezzanese, Orvietana, Ghiviborgo 0 (* = una gara da recuperare).