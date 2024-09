PESCIA FIORENTINA – Una brutta caduta in moto per un uomo di 36 anni questa mattina intorno alle 10.30 sulla Strada provinciale 75 in località Pescia Fiorentina, nel comune di Capalbio.

(Foto d’archivio)

A soccorrere l’uomo la Croce Rossa di Capalbio che ha chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il 36enne è stato trasportato con Pegaso al Cto di Careggi, Firenze. Non sarebbe in pericolo di vita.