SORANO – Il consiglio comunale di Sorano ha deciso, a maggioranza, di mettere in vendita l’attuale area adibita a parcheggio della Terme. Si tratta di 3.540 metri quadri, per il quale esiste un canone di affitto di 5 mila euro annui. Per la vendita l’area è stimata dal Comune in 70 mila 800 euro. Serviranno, fra l’altro, come è stato detto, per coprire la quota parte del Comune per rifare il tetto del distretto Usl.

I consiglieri di opposizione della Lista Sorano Civica Santarelli e Vanni, che hanno espresso voto contrario hanno giudicato «assai poco comprensibile la vendita, anche perché l’area, di proprietà comunale, è affidata in concessione alle Terme di Sorano ad uso di parcheggio. In tale concessione, che scade nel settembre 2025, sono previsti anche accessi scontati alle piscine per i residenti del Comune, l’uso di una piscina da parte delle scuole e altre agevolazioni».

«Non si vede perché si debba e possa vendere un bene ancora in concessione per un anno» prosegue il consigliere Pierandrea Vanni, che ha poi ricordato che circa due anni fa le Terme «espressero la volontà di coprire il parcheggio e realizzare sul tetto un impianto fotovoltaico. Il comune, favorevole, si impegnò in varie riunioni tecniche fra le due parti e con la Provincia per un problema di rispetto della fascia stradale».

«Si era convenuto, su richiesta del Comune, che le Terme avrebbero fornito gratuitamente una certa quantità di energia elettrica da destinare alle scuole e alle sedi comunali poiché questa soluzione si era poi rivelata tecnicamente non realizzabile, sarebbe stato assicurato al Comune il costo dell’illuminazione non fornita, e quindi il Comune avrebbe avuto un ulteriore introito oltre all’affitto del parcheggio».

«Ma le Terme non hanno fatto sapere più niente al Comune, almeno fino alle ultime elezioni. C’è da chiedersi se veramente il Comune avrà un vantaggio economico dalla vendita rispetto a quanto avrebbe potuto introitare dalla situazione che si andava costruendo» conclude Vanni.