GROSSETO – Un lievito scoperto dal centro ricerche Crisba di Grosseto verrà utilizzato dalla Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano nella vinificazione al via nei prossimi giorni.

È un ceppo di Saccharomyces cerevisae che il centro ricerche del Leopoldo di Lorena ha selezionato a partire proprio dalle uve del Vigna Benefizio. Il progetto è stato condotto con gli alunni della classe 5A del tecnico agrario, indirizzo enologia e viticoltura, che durante tutto l’anno scolastico hanno caratterizzato il microrganismo, sia dal punto di vista genetico, sia tecnologico. Il Crisba, in collaborazione con il Crea (Centro di ricerca viticoltura ed enologia) di Asti, ha verificato le potenzialità del ceppo, che mostra un buon potere fermentativo e tollera bene la carenza di azoto prontamente assimilabile.

Queste e altre proprietà positive lo hanno reso idoneo a proseguire i test di vinificazione su scala reale. È stato quindi prodotto in quantità utili e verrà utilizzato a breve dai Vignaioli del Morellino di Scansano per una prova di fermentazione su 200 ettolitri di mosto.

L’iniziativa prende avvio dalla consapevolezza che, anche partendo dalla solita uva, ceppi differenti di uno stesso lievito enologico possono condurre a vini molto diversi fra loro. Per questo gli enologi solitamente acquistano dei ceppi selezionati dalla grande affidabilità tecnologica.

Questi microrganismi, provenendo da aree geografiche lontane dal luogo di utilizzo, non sono però espressione del territorio e il loro impiego tende inoltre ad omologare il vino prodotto. In alternativa c’è chi si affida alla fermentazione “spontanea”, avviata dalla flora microbica sull’uva senza l’aggiunta di lieviti starter, un’opzione che però nasconde diverse insidie per la variabilità, di anno in anno, delle popolazioni di lieviti sulle bucce.

Si sta diffondendo quindi una terza via, quella scelta anche dal Crisba con gli studenti del tecnico agrario di Grosseto: riprodurre e utilizzare lieviti ecotipici, ovvero ceppi di lievito naturalmente presenti in una determinata area viticola, dopo che abbiano però superato un processo di selezione e caratterizzazione qualitativa. In questo caso i microrganismi, espressione del territorio di provenienza, garantiscono una originalità sensoriale al vino ottenuto, senza rinunciare all’affidabilità tecnologica. Progetti come questo confermano il ruolo chiave del Leopoldo di Lorena, con il suo centro ricerche, per la formazione e l’innovazione nel settore agrario della nostra provincia.