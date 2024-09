GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. E questa settimana la nostra guida è davvero speciale perché ci trovate anche tutti gli eventi di Ferragosto.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 13 settembre

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 14-9-2024 – “Tortelli e Calamari”, la nuova sagra dell’Hc Castiglione: sei giorni di festa da non perdere

Fino al 15-9-2024 – Torna “Il Salotto di Italo Calvino”: una settimana di incontri tra cultura, storia e scienza

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

CAPALBIO

Fino al 15-9-2024 – “Cattivissimo me 4”, “Civil war” e “L’innocenza”: ecco i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

GROSSETO

13-9-2024 – La notte internazionale della Luna: all’osservatorio astronomico di Roselle una serata per “vederla da vicino”

MASSA MARITTIMA

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 27-9-2024 – “Il colore incontra la natura”: nuova mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 15-9-2024 – Pittura, incisioni e colori: al via la mostra di Hanne e Peter Nagel

MONTIERI

Fino al 15-9-2024 – Dai butteri al mercatino artigianale: torna la fiera di Travale

ORBETELLO

Fino al 15-9-2024 – I dinosauri “invadono” Orbetello: grandi riproduzioni e tanti eventi con Jurassic Lagoon. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 30-9-2024 – “Leonardo in Fortezza”: al via la mostra evento con oltre 50 invenzioni riprodotte

SABATO 14 settembre

CAPALBIO

Fino al 15-9-2024 – Weekend culturale a Capalbio: doppio appuntamento tra talk e spettacolo musicale

Fino al 15-9-2024 – “Cattivissimo me 4”, “Civil war” e “L’innocenza”: ecco i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

14-9-2024 – IX Edizione della “Giornata degli Etruschi”. Al MuVet di Vetulonia tre giorni di eventi

Fino al 14-9-2024 – “Tortelli e Calamari”, la nuova sagra dell’Hc Castiglione: sei giorni di festa da non perdere

Fino al 15-9-2024 – Torna “Il Salotto di Italo Calvino”: una settimana di incontri tra cultura, storia e scienza

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

GROSSETO

14-9-2024 – In piazza arriva “Ballando sotto le stelle”: tanti stili di danza e coreografie di alto livello

14-9-2024 – Torna il festival “Music & Wine”: ecco il programma della 34esima edizione

14-9-2024 – Aperture straordinarie dell’Archivio di Stato: ecco quando

Fino al 15-9-2024 – Escursioni inclusive nel Parco della Maremma: due giornate di visite guidate e gratuite per tutti

MANCIANO

14-9-2024 – Attività, musica e buon cibo: tutto pronto per “La notte dello sport e del volontariato”

MASSA MARITTIMA

Fino al 15-9-2024 – “Il Sassetta e il suo tempo”: al museo di San Pietro all’Orto la grande mostra d’arte senese

Fino al 27-9-2024 – “Il colore incontra la natura”: nuova mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 3-10-2024 – Alla scoperta degli Etruschi: in mostra al Museo archeologico la collezione Galli

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 15-9-2024 – Pittura, incisioni e colori: al via la mostra di Hanne e Peter Nagel

MONTIERI

Fino al 15-9-2024 – Dai butteri al mercatino artigianale: torna la fiera di Travale

ORBETELLO

Fino al 15-9-2024 – I dinosauri “invadono” Orbetello: grandi riproduzioni e tanti eventi con Jurassic Lagoon. IL PROGRAMMA

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

DOMENICA 15 settembre

CAPALBIO

Fino al 15-9-2024 – Weekend culturale a Capalbio: doppio appuntamento tra talk e spettacolo musicale

Fino al 15-9-2024 – “Cattivissimo me 4”, “Civil war” e “L’innocenza”: ecco i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 15-9-2024 – Torna “Il Salotto di Italo Calvino”: una settimana di incontri tra cultura, storia e scienza

Fino all’1-2-2025 – Il condottiero etrusco Rachu Kakanas torna a Vetulonia: la mostra si inaugura l’11 agosto

GAVORRANO

15-9-2024 – Torna “Caldana colorata colorata”: una cena solidale a sostegno di Insieme in Rosa

GROSSETO

Fino al 15-9-2024 – Escursioni inclusive nel Parco della Maremma: due giornate di visite guidate e gratuite per tutti

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 15-9-2024 – Pittura, incisioni e colori: al via la mostra di Hanne e Peter Nagel

MONTIERI

Fino al 15-9-2024 – Dai butteri al mercatino artigianale: torna la fiera di Travale

ORBETELLO

Fino al 15-9-2024 – I dinosauri “invadono” Orbetello: grandi riproduzioni e tanti eventi con Jurassic Lagoon. IL PROGRAMMA

Fino al 22-9-2024 – Tra acqua e terra con “Dreamscapes”: nella sala comunale ex Frontone la mostra di Laura Federici

ROCCASTRADA

15-9-2024 – A Roccastrada arriva l’archeotrekkig sulle orme degli Etruschi e la degustazione di cucina etrusca