GROSSETO – Nei giorni scorsi si è riunita la Direzione comunale del Partito Democratico di Grosseto per valutare l’attuale situazione politica.

«La segreteria – si legge nella nota firmata dal segretario comunale Pd Demetrio Cozzupoli – ha presentato un documento contenente tre proposte apprezzate nel corso della discussione che ne è seguita e successivamente approvate alla unanimità. Abbiamo consapevolezza della crisi pro- fonda che vive la coalizione che amministra il comune di Grosseto ed è un fatto che in questi anni la maggioranza ha vissuto significative scomposizioni politiche che hanno annullato completamente la lista del sindaco e dimezzato la forza della Lega. Tali processi politici hanno determinato e continueranno a determinare tensioni politiche e instabilità con conseguenze negative sull’azione di governo della città».

«Questa evidente debolezza reclama già da oggi la necessità di un lavoro politico finalizzato a creare una alternativa po- litico programmatica. In primo luogo sarà necessario un migliore coordinamento tra l’Unione Comunale e il gruppo consiliare. In secondo luogo riteniamo indispensabile creare una nuova agenda politico programma- tica alternativa all’attuale amministrazione e in grado di indicare alla comunità grossetana soluzioni ai seri problemi che in troppe situazioni rendono incerto lo stesso futuro di Grosseto. Chiameremo al confronto le altre forze politiche oggi all’opposizione e le forze sociali, economiche e culturali presenti in città. Voglia- mo declinare nella nostra realtà l’impostazione che la Segretaria Elly Schlein ha dato sui temi sociali, economici e sui diritti».

«Quindi una opposizione intransigente in Consiglio Comunale e una chiara agenda programmatica di contrasto alla maggioranza che guida il Comune. Infine è stata discussa e approvata la proposta di promuovere una nuova organizzazione e una riforma degli strumenti di lavoro e di operatività del partito».

«A Grosseto vogliamo sempre più un partito plurale, aperto e inclusivo, capace anche di entrare in contatto e creare concrete opportunità di impegno per tutte/i coloro che hanno partecipato alle primarie che hanno eletto Elly Schlein segretaria nazionale. Una riforma organizzativa che favorisca il coinvolgimento di tutte le disponibilità individuali e collettive che hanno a cuore un futuro diverso da quello che sta offrendo la destra grossetana. Un futuro fatto di aspetti materiali tali da elevare la qualità della vita e affermino quotidiana- mente i valori contenuti nella nostra carta costituzionale».