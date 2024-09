GROSSETO – Il commissario provinciale del Carroccio Massimiliano Baldini e quello comunale Arturo Bartoletti esprimono orgoglio e soddisfazione per la nomina di alcuni militanti locali a responsabili di dipartimento all’interno della struttura organizzativa della Lega Toscana.

“Luca Jacopo Salvadori – annunciano – è il coordinatore della sezione Amiata ed è il nuovo responsabile del Dipartimento Università. Si tratta di un giovane avvocato, dinamico e attento alle problematiche degli studenti, che sicuramente avrà modo di dimostrare le sue qualità e le sue competenze specifiche in questo ruolo. Abbiamo poi la riconferma di Gino Tornusciolo al Dipartimento Difesa. E’ un militare di carriera che vanta una grande esperienza anche nelle missioni di pace all’estero.”

“Ma la nostra soddisfazione più grande – proseguono i due esponenti leghisti – è la nomina di Sara Minozzi al Dipartimento Sanità. Per lei è un importante riconoscimento alle capacità, all’impegno e alle doti umane dimostrate come Assessore al Sociale nel Comune di Grosseto, doti purtroppo non sufficienti ad evitarle la rimozione per esigenze politiche che nulla hanno a che vedere con i problemi veri dei cittadini.”

Ai due commissari fa eco l’On. Tiziana Nisini che, oltre al ruolo di vice segretario regionale, ricopre l’incarico di coordinatrice dei dipartimenti: “Sono personalmente lieta che vengano premiati le competenze e il senso di appartenenza di chi si impegna quotidianamente per sostenere il lavoro della Lega nel territorio toscano. Sono particolarmente orgogliosa di ricoprire il ruolo di coordinatrice dei dipartimenti potendo contare su persone di questo livello e credo che, anche con il loro fondamentale contributo, si possano creare le giuste basi per strutturare proposte concrete anche in vista delle Regionali 2025. Auguri di buon lavoro, dunque, a Sara, Gino e Luca Jacopo!