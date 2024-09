ORBETELLO – Stava trasportando tre milioni di euro in banconote quando si è fermato per un guasto nella zona di Orbetello. Il blindato delle guardie giurate ha avuto un problema meccanico, ma come prevede il protocollo i vigilantes non potevano neanche uscire dal mezzo.

È stato necessario l’arrivo degli agenti di Polizia stradale che armati e con i giubbotti antiproiettile hanno prima trainato il blindato in panne in una piazzola e dopo hanno consentito il trasbordo del denaro nel nuovo furgone.