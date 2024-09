GROSSETO – Una scena surreale, come in un film ambientato in qualche quartiere malfamato di una grande metropoli. È quel che si è trovata di fronte una donna di Grosseto, quando questa mattina è scesa per prendere la propria auto.

L’auto era parcheggiata lì dove l’aveva lasciata la sera prima, ma… mancava una ruota: gomma cerchione e tutto il resto. Era rimasto solo il mozzo.

Il furto è avvenuto in via Adamello a Grosseto, in un cortile condominiale. «L’accesso al cortile è libero, c’è una sbarra ma non è ancora in funzione – racconta la figlia dei derubati -. L’auto era parcheggiata in bella mostra, alla luce, sotto le finestre delle case».

Nella notte la madre ha sentito dei rumori strani. Alle quattro della mattina si è affacciata e ha visto un motorino con due persone e un’auto accostare a bordo strada. È tornata a letto. Ha sentito rumori metallici. Non ci ha dato peso, forse pensando che chi fa qualcosa di losco lo fa in silenzio.

E invece probabilmente erano proprio i ladri che, “armati” di cric, stavano smontando la sua ruota.

La mattina, quando è scesa, l’amara sorpresa. Evidentemente a qualcuno mancava proprio una ruota di un’auto come quella.

«Non è nemmeno per il furto e la spesa – racconta la figlia – ma per il disagio di essere senza auto. Inoltre stupisce il senso di impunità: hanno fatto tutto sotto la luce dei lampioni, in una corte condominiale senza curarsi del rumore o che qualcuno potesse sentire».

Non è la prima volta che a Grosseto avviene un furto di questo tipo. Qualche anno fa furono rubate le quattro ruote alle auto di un sindacato.