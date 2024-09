BAGNO DI GAVORRANO – Seconda giornata del girone E di Serie D, con il Follonica Gavorrano che affronterà allo stadio Mario Matteini di Terranuova Bracciolini il Terranuova Traiana. Quello che accomuna le due società è infatti l’amore per un personaggio che ha fatto la storia di entrambe le società sportive, che si incontreranno dopo una prima giornata dalle tinte molto diverse. Se, infatti, la formazione di casa ha disputato l’esordio in campionato perdendo in casa della Fulgens Foligno per 1-0, i biancorossoblù hanno visto il rinvio della gara con il Livorno per l’allerta meteo, con il recupero previsto per mercoledì 18 settembre alle 15.

Al momento gli uomini di mister Marco Masi hanno potuto testare il campo in partite ufficiali solo nella vittoriosa sfida di Coppa Italia contro il Sasso Marconi giocata domenica 1° settembre, mentre la formazione valdarnese è stata eliminata ai rigori dalla Sangiovannese nel turno preliminare giocato il 25 agosto.

Tra le due squadre sono registrati, inoltre, solo i precedenti della stagione 2022/23: nel match di andata era arrivato uno 0-0 sul campo del Terranuova Traiana, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini i biancorossoblù avevano ottenuto una vittoria per 3-1, con la doppietta di Pino a blindare i tre punti.

In quel campionato era anche arrivata la retrocessione in Eccellenza per i valdarnesi, tornati adesso in Serie D dopo aver riconquistato la promozione alla categoria superiore nella scorsa stagione. Non ci sono infine ex giocatori tra le due formazioni.

Il fischio d’inizio è domenica alle 15.