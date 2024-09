FOLLONICA – Sarà la città del golfo a ospitare la seconda tappa del Campionato nazionale di Padel in carrozzina, il primo circuito nazionale dedicato alle persone disabili, riconosciuto dalla Federazione italiana tennis e padel.

Un evento atteso, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, che fa da seguito alla tappa svoltasi a luglio presso il Club Porto Rotondo in Sardegna.

Per il club follonichese è già un gran risultato e un prestigioso obiettivo, voluto con determinazione dal maestro nazionale Rossano Fanelli.

“Questo sarà un evento unico per Follonica – ha commentato Fanelli – e soprattutto, per il movimento padel wheelchair perché si parla di un vero e proprio torneo dove saranno assegnati punti per il Campionato italiano in carrozzina: ai partecipanti verrà assegnato un punteggio sulla base del piazzamento ottenuto e potranno finalmente entrare in una classifica generale nazionale. Inoltre come follonichese sono fiero di poter contribuire a far conoscere la nostra città, non solo per la bellezza del suo territorio e del suo mare ma anche per le ottime strutture sportive e turistico ricettive attrezzate e accessibili. Tengo in particolare a ricordare che il Follonica Sporting Club è stato studiato, progettato e realizzato con il totale abbattimento delle barriere architettoniche e si è dimostrato per l’ennesima volta sensibile e attento alla tematica dell’inclusione sociale e della disabilità. Cogliamo l’occasione per invitare tutti questo fine settimana a vedere questo torneo e magari a provare anche il Padel negli Open Day che si terranno al Follonica Sporting Club per tutto il mese di settembre”.

Con atleti provenienti da tutta Italia, il torneo a gironi inizia domani, sabato, a partire dalle 15. Tra i partecipanti anche due atleti maremmani, ovvero Sandro Lecci e Vincenzo Sorrentino, che nonostante si siano avvicinati a questo sport da pochi mesi hanno dimostrato voglia di mettersi in gioco e molta determinazione. Tutti i partecipanti potranno godere dell’ospitalità del Club e già da domani si vedranno all’opera le prime coppie nelle fasi di allenamento pre-torneo.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti questo fine settimana a vedere questo torneo e magari a provare anche il Padel negli Open Day che si terranno al Follonica Sporting Club per tutto il mese di settembre.