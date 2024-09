GROSSETO – Novità in vista per il Bsc Grosseto che presenta, dopo l’ultima assemblea dei soci, un nuovo direttivo composto non più da tre ma da cinque figure tra presidente, vice presidenti e consiglieri. La novità principale sarà proprio quella del passaggio di cariche tra il vecchio e il nuovo presidente: l’avvocato Massimo Ceciarini lascerà il vertice della società rimanendone però all’interno come presidente onorario, mentre il ruolo di presidente sarà ricoperto dal dottor Antonio Pugliese.

“Dopo tredici anni di presidenza è venuto il momento per me di passare la mano – spiega Massimo Ceciarini, presidente uscente del Bsc Grosseto, nella foto d’archivio – La società in questi ultimi anni ha fatto enormi passi avanti allargandosi e diventando a tutti gli effetti un’azienda, che ha bisogno adesso di un vero e proprio manager. Purtroppo visti i miei impegni e i consigli del cardiologo che mi invita ad evitare condizioni di particolare stress non sarei più in grado di stare dietro alla crescita societaria come fatto in passato e, per questo motivo, credo sia opportuno passare il grande carico di lavoro a una persona competente come Antonio Pugliese, vero e proprio manager aziendale, che sono sicuro permetterà alla nostra società di continuare a migliorarsi da tutti i punti di vista. In questa direzione va anche l’allargamento del consiglio da tre a cinque membri, lasciando spazio a persone di nostra fiducia che ringrazio personalmente. Sono felice di aver contribuito alla creazione di una società importante come il Bsc Grosseto, che a livello nazionale, in campo e fuori, riesce a primeggiare con tutte le altre realtà sportive. Faccio il mio personale in bocca al lupo ad Antonio sperando che in futuro ci aspettino ancora grandi soddisfazioni”.

“Ci tengo a ringraziare Massimo Ceciarini non solo per la fiducia – afferma Antonio Pugliese – ma anche per il grandissimo lavoro svolto fin qua. La nostra società ha fatto passi da gigante non solo sul diamante ma anche dal punto di vista societario e degli impegni che siamo chiamati a svolgere praticamente sette giorni su sette, spesso trascurando anche la famiglia o gli altri lavori. Un percorso che ha bisogno di poter essere strutturato al meglio con le tante persone che fanno parte della società, dai tecnici ai giocatori, passando per i dirigenti, i collaboratori e i volontari. Sono sicuro che insieme, con tutti gli altri membri del nuovo direttivo e con i soci della società, possiamo ancora migliorare da tutti i punti di vista e diventare, ancora di più, una società modello”.

Il nuovo direttivo biancorosso, che di fatto passerà quindi da tre a cinque soggetti, sarà composto dal nuovo presidente Antonio Pugliese, dai due vice presidenti Roberto Piccioli e Walter Lunardi, dal consigliere e presidente onorario Massimo Ceciarini e dal consigliere Enrico Dragoni. Il passaggio delle consegne avverrà il prima possibile, in base alle tempistiche degli adempimenti burocratici ed entro la fine dell’anno, probabilmente anche prima delle elezioni del nuovo presidente federale, sarà ufficializzato.