GROSSETO – “L’inizio di ogni anno scolastico rappresenta un momento di particolare importanza, un’occasione che segna il cammino di crescita e formazione di ciascun giovane” afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La scuola, infatti, non è solo il luogo deputato all’apprendimento, ma anche lo spazio in cui si gettano le basi per il futuro di ogni studente”.

“Ai ragazzi desidero rivolgere un invito speciale: affrontate questo percorso con curiosità e apertura, non temete di porre domande e di esplorare nuovi orizzonti. Ogni giorno è un’opportunità per arricchire il vostro bagaglio di conoscenze e preparare il vostro domani”.

“Un ringraziamento sincero va agli insegnanti, ai genitori e a tutto il personale scolastico, che con dedizione e impegno contribuiscono a rendere possibile questo importante percorso educativo. Il loro supporto è essenziale per costruire una comunità scolastica solida e inclusiva” conclude il primo cittadino.