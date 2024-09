GROSSETO – La società comunica che, in riferimento alla partita che domenica 15 settembre il Grosseto disputerà allo stadio Buon Riposo di Seravezza, i tagliandi ospiti potranno essere acquistati direttamente il giorno della partita, presso il botteghino dello stadio (foto d’archivio di Paolo Orlando). Ai tifosi biancorossi è stata riservata la gradinata, con prezzo applicato di euro 10,00.

La tribuna avrà un costo di euro 13,00 (ridotto euro 10,00 riservato agli over 70).

Ingresso omaggio per gli under 14 (ritirare biglietto alla cassa).