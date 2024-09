RIBOLLA – E’ Marco Diamanti del Cicli Falaschi a imporsi sull’ascesa di Sassofortino e a conquistare il trofeo Fratellanza. La corsa organizzata dal Team Marathon Bike e Avis Ribolla era inserita nel circuito di ciclismo amatoriale Uisp Corri in Provincia, con patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma. Al via 81 corridori, per una prova frizzante che ha fatto divertire il pubblico presente sul percorso.

Partenza a Ribolla, circuito di 4 giri per 74 chilometri complessivi con l’arrivo sulle prime rampe della salita che porta a Montemassi. Se ne vanno subito in quattro: Diamanti, il solito Manuel Bongiorno, Fmb Cycling Team, e la coppia del Marathon Bike formata dal capitano Adriano Nocciolini e da Roberto Basile. I fuggitivi procedono collaborando tra loro e la gara si decide sulla salita finale, dove Diamanti precede il favorito Bongiorno, mentre è Nocciolini a conquistare il gradino più basso del podio. Roberto Maggioli del Numbers One Ciclomillennio è quinto, poi Lucio Margheriti, Vam Cyclin Club, Marco Mariottini, Ciclistica Senese, Daniele Paoli, Team Qred-Bike Emotion, Stefano Ferruzzi, Saneetti – System Cars – Stefan, Fabio Alberi, Valdarno Regia Congressi Seiecom.

Questi i vincitori di categoria. Categoria Junior: Thomas Spinelli, Ciclosport Poggibonsi. Categoria Elite: Diamanti. Categoria M1: Bongiorno. Categoria M2: Andrea Lai, Team Siena Bike. Categoria M3: Margheriti. Categoria M4: Nocciolini. Categoria M5: Maggioli. Categoria M6: Ferruzzi. Categoria M7: Alberi. Categoria M8: Emanuele Ceccarelli, Team Alpin Massinelli. Categoria Ex Professionisti: Matteo Cancherini, Team Giovannelli.