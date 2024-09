BAGNO DI GAVORRANO – Settore giovanile in rampa di lancio per il Follonica Gavorrano, che quest’anno parteciperà ai campionati Allievi Regionali 2008, Allievi Interprovinciali 2009, Giovanissimi Provinciali 2010 e Giovanissimi Interprovinciali 2011.

È stato inoltre siglato un accordo a tre con Massa Valpiana e Scarlino, che vede interessati i settori giovanili del Follonica Gavorrano e del Massa Valpiana e la Juniores dello Scarlino. “L’accordo permetterà a tutti i ragazzi del territorio di poter giocare con continuità – ha sottolineato il direttore sportivo del Settore Giovanile Marco Comparini – La società, come sempre, punta molto sul Settore Giovanile. Siamo molto contenti che quest’anno in ritiro con la Prima Squadra siano andati alcuni ragazzi cresciuti qua. L’obiettivo è quello di avere un Settore Giovanile sempre più importante, per riuscire appunto a portare in pianta stabile qualche ragazzo in Prima Squadra”.

Ecco gli staff e le formazioni giovanili del Follonica Gavorrano.

L’allenatore degli Allievi Regionali 2008 (Under 17) è Alessandro Romagnoli, con Simone Bernardini come collaboratore tecnico.

La rosa è composta da: Stefano Alfonsi, Gabriele Baldanzi, Michael Berti, Brando Bindi, Niccolò Calice, Giovanni Caramante, Niccolò Cascioli, Daniele Esposito, Gabriele Ferraro, Xavier Francardi, Filippo Franchellucci, Sebastian Gercai, Lorenzo Grosso, Leonardo Guarini, Griseldo Kopshti, Wadii Mastaki, Paolo Minecuta, Gabriele Nardo, Giacomo Pierallini, Matteo Pistolesi, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Adam Radi, Matteo Riva, Tommaso Riva, Edoardo Solari e Alessandro Spadi.

Gli Allievi Interprovinciali 2009 (Under 16) sono allenati da Nicola Andreini e da Gianni Martini come collaboratore tecnico.

La rosa è composta da: Matteo Carmisano, Lorenzo Bisceglia, Riccardo Casanova, Aliou Cissè, Jacopo Cornacchini, Alessio Delle Donne,

Luca Dorelli, Xavier Filomarino, Alessio Gabbiani, Giosuè Gabrielli, Tommaso Giovani, Bruno Iazzetta, Diego La Pietra, Giovanni Lusini, Francesco Maestrini, Ronaldinho Micheloni, Filippo Pastorelli, Diego Peccianti, Gabriele Roghi, Michele Savazzi, Alessandro Toninelli, Diego Vestri, Dario Zago e Christian Zarù.

L’allenatore dei Giovanissimi Provinciali 2010 (Under 15) è Thomas Rotelli, con Marrico Rotelli come collaboratore tecnico e Salvatore Raiano come dirigente accompagnatore.

La rosa è composta da: Riccardo Berti, Riccardo Cacciaguerra, Filippo Calice, Amine Chibi, Cosimo Cilemmi, Gioele Del Rio, Matteo Franchi, Feta Gashir, Filippo Gemignani, Mattia Giglio, Alessandro Lo Verde, Leonardo Masala, Andrea Pinzuti, Francesco Raiano, Thomas Ranieri, Samuele Senesi, Daniele Soresina, Niccolò Sorvillo e Niccolò Zeno.

I Giovanissimi Interprovinciali 2011 (Under 14) hanno come allenatore Luca Grossi, con Massimo Salvadori come collaboratore tecnico.

La rosa è composta da: Jalal Amrouche, Davide Baldanzi, Achille Bellocci, Gabriele Bellucci, Federico Bennati, Giuseppe Boscarino, Antonio Capuano, Nicolas Capurso, Gabriele Chiti, Giuseppe Corea, Giulio Federico, Pietro Giani, Lorenzo Gracili, Massimo Grassini, Marco Lischi, David Mangiameli, Lorenzo Marchionni, Diego Martelli, Matteo Morosini, Francesco Nodi, Manuele Palmieri, Alexander Rocchi, Gabriel Santi, Leonardo Tarquini, Antonio Zaccariello, Alessandro Zotti e Samuele Elmi.