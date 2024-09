GROSSETO – Due giorni per scoprire la proposta didattica dell’istituto musicale comunale Palmiero Giannetti gestito da Fondazione Grosseto Cultura.

La scuola diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle 15.30, apre le porte a chi vuole conoscere le attività proposte. L’istituto di via Bulgaria 21 a Grosseto propone corsi amatoriali e pre-accademici e non solo. Oltre agli strumenti tradizionali ci sono le lezioni di musicoterapia, la propedeutica alla musica, il coro Vocelibera, il dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), la fenomenologia della musica (senza limiti di età) e tanto altro ancora (su www.istitutomusicalegiannetti.it.

In questi giorni sono aperte le iscrizioni: il termine ultimo – ci si potrà iscrivere anche successivamente sempre secondo le disponibilità dei vari corsi – è fissato a mercoledì 25 settembre.

Così, per offrire ai potenziali allievi un orientamento ancor più puntuale, l’istituto organizza anche quest’anno due Open day alla presenza dei docenti: l’appuntamento è per lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 19, nella sede di via Bulgaria. Per il pianoforte e la fenomenologia della musica le lezioni aperte sono in programma il 16 e il 17 settembre, mentre per violino, chitarra, violoncello e musicoterapia il 16 settembre, e ancora tromba, clarinetto, sassofono, flauto, fisarmonica e propedeutica il 17 settembre.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente in segreteria in via Bulgaria 21, ogni lunedì e mercoledì con orario 9-13 e 15-18.30, il martedì con orario 15-18.30 e il giovedì e venerdì con orario 9-13; contatti: 0564 453128; [email protected] oppure online sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.