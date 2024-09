GROSSETO – Un fronte di aria fredda dal nord Europa sta portando un rapido cambiamento della situazione meteoclimatica anche in provincia di Grosseto dove da stamattina si registrano piogge sparse.

Per le prossime ore e fino a domani, venerdì 13 settembre, il tempo rimarrà instabile con piogge e soprattutto con temperature in diminuzione con valori sotto la media del periodo.

Previsioni meteo in Toscana e in Maremma a cura del laboratorio Lamma.

TUTTE LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE

