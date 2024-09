ALBINIA – «Giovedì 19 settembre previsto l’inizio dei lavori su via Raffei ad Albinia per il rifacimento della rete idrica da parte di Acquedotto del Fiora che comporteranno alcune modifiche alla viabilità che interessano anche gli studenti» a darne comunicazione il comandante della polizia municipale del Comune di Orbetello, Carlo Poggioli.

La programmazione dell’intervento e le conseguenti modifiche alla viabilità sono state oggetto di una riunione che ha coinvolto la polizia municipale, con il dirigente Poggioli e l’agente Giovanni Burla facente funzioni di vicecomandante, Adf, rappresentato dal direttore operativo l’ingegnere Alessio Saccutelli, Autolinee Toscane per cui era presente Stefano Landi.

«A partire da giovedì 19 settembre – illustra Poggioli – via Raffei sarà percorribile in un solo senso di marcia verso via Aldi per tutta la durata dei lavori, la cui durata si protrarrà per circa 3 settimane salvo imprevisti. Ciò comporta che piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sarà raggiungibile attraverso via Paolieri e strade parallele, utilizzando via Pascucci».

«La presenza e la collaborazione di Autolinee Toscane che ringrazio – prosegue il comandante – si è resa necessaria vista l’esigenza di spostare le fermate degli autobus che solitamente sono ubicate in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e che, invece, per tutta la durata dei lavori in via Raffei saranno trasferite su via Aldi».

«A partire da giovedì 19 settembre – conclude il comandante – gli studenti la mattina dovranno, perciò, prendere gli autobus recandosi sul lato destro di via Aldi (Dalla rotatoria in direzione di via Maremmana) alle fermate che saranno trasferite una all’altezza dei campi da Tennis e l’altra all’altezza del cantiere della nuova scuola. Il bus percorrerà via Aldi verso via Maremmana dalla quale, poi, si reimmetterà sulla strada statale Aurelia in direzione Grosseto».