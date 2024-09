ALBERESE – Aggiornamento ore 12.06 – Nello scontro una delle due autovetture è stata sbalzata nel campo adiacente la strada comunale abbattendo una pianta di olivo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Al loro arrivo gli occupanti delle due autovetture erano ancora all’interno degli abitacoli, anche se non incastrati.

Il personale Vvf ha provveduto a coadiuvare il personale sanitario del 118 nell’estrazione del conducente ed unico occupante della vettura finita fuoristrada, per il successivo trasporto all’ospedale di Grosseto. Sono rimasti feriti solo lievemente due dei tre occupanti dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro. Uno è stato portato in ospedale.

News ore 11.59 – Scontro pochi minuti fa poco prima dell’ingresso nel centro abitato di Alberese tra due auto.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio tra via degli Ulivi e la strada del Sorbino, non distante dal centro visite del Parco della Maremma. Quattro le persone ferite, due delle quali trasferite in ospedale.

Al momento stanno intervenendo i soccorsi con due ambulanze di Croce rossa e Humanitas. Sul posto anche la Polizia Municipale.

(notizia in aggiornamento)