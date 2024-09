GROSSETO – Volgono alla chiusura le iscrizioni per la quindicesima edizione della Staffetta di Canapone, in programma venerdì 13 con partenza alle 21 in piazza Duomo a Grosseto. Da oggi si potrà accedere alla manifestazione solo nel ruolo di riserva. Al momento sono più di 20 squadre che si contenderanno la vittoria finale di questa spettacolare ed emozionante gara, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate grossetana per tutti gli amanti della corsa. Ideata e riproposta dal Marathon Bike, Uisp e Avis Grosseto, è patrocinata dal Comune e Provincia di Grosseto.

La manifestazione viene considerata nell’ambiente podistico nazionale unica nel suo genere, in virtù di un sofisticato regolamento che dà a tutti le stesse probabilità di arrivare primi e in egual misura arrivare ultimi anche e soprattutto dopo la composizione delle squadre. Prima della staffetta, un’interessante garetta di 60 metri per bambini da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone”, che l’anno scorso registrò al via più di 187 bambini. I piccoli partiranno uno per volta e alla fine della prova verrà consegnata loro la medaglia ricordo, premio e foto sul podio. Iscrizione gratuita sul posto a partire dalle 18 circa sino alle 20. Gli organizzatori si scusano ancora una volta con i residenti del centro storico, per i disagi che si potranno verificare durante tutto l’arco della manifestazione.