GROSSETO – Si era sdraiata sui binari ferroviari con l’idea di farla finita ma i poliziotti sono riusciti a salvarla appena in tempo.

“Ai poliziotti – ha detto il prefetto Paola Berardino – va la mia stima e la mia riconoscenza per il nobile gesto che nella giornata di ieri ha consentito di salvare, appena in tempo, la vita di una ragazza che, sdraiandosi sui binari della ferrovia, stava per compiere un gesto disperato”.

“Una vita salvata grazie al coraggio, alla professionalità e al lavoro di squadra degli agenti della Polizia di Stato intervenuti. Questo episodio ribadisce, ancora una volta, il fondamentale ruolo che le donne e gli uomini in divisa rivestono ogni giorno nel garantire sul territorio la sicurezza e l’incolumità dell’intera comunità”.