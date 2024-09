FOLLONICA – Si potrà vedere fino a domani sul lungomare della città, l’ambulanza ucraina che porta i segni subìti a Kharkiv, città ripetutamente bombardata.

L’iniziativa nasce grazie all’associazione “Uniti per l’Ucraina” che nella città del Golfo ha organizzato nei giorni 11 e 12 settembre un’iniziativa di beneficienza con lo scopo di raccogliere fondi destinati al popolo ucraino, per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso.

L’associazione sta portando in giro per tutta l’Europa e per l’Italia l’autoambulanza mitragliata. Il mezzo di soccorso è esposto l’11 e il 12 settembre dalle ore 10 alle ore 22, in Piazza Guerrazzi.

Inoltre questa sera, mercoledì 11 settembre alla sala Tirreno alle ore 20.45 verrà proiettato il film “CrossFire”, un documentario investigativo sulla morte del fotografo Andrea Rocchelli e del giornalista russo Andrei Mironov, alla presenza del regista e giornalista freelance Cristiano Tinazzi. Il costo del biglietto per la visione è di 7 euro.

Successivamente seguirà la presentazione del libro “Tutto questo dolore”, un dibattito e una riflessione sulla disinformazione e propaganda della guerra in Ucraina.

Foto di Giorgio Paggetti